Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Προαναγγελία νέων μεταγραφών από Αλόνσο

Ο Ουρουγουανός μετά τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Μπότεφ τόνισε ότι η μεταγραφή του Τετέ άνοιξε... την όρεξη στους «πράσινους»  

Παναθηναϊκός: Προαναγγελία νέων μεταγραφών από Αλόνσο

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Τριφυλλιού το οποίο ήταν νικηφόρο. Η ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν κυρίαρχη και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ, όμως τελικά το σκορ έληξε 2-1 και έτσι είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. 

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ ο Ουρουγουανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά από αγώνα. Σε αυτή μίλησε για τα όσα είδε κόντρα στην Μπότεφ αλλά έκανε και προαναγγελία… νέων μεταγραφών. Μάλιστα τόνισε ότι ο Τετέ άνοιξε την όρεξη στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark