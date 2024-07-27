Παναθηναϊκός: Προαναγγελία νέων μεταγραφών από Αλόνσο

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Τριφυλλιού το οποίο ήταν νικηφόρο. Η ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν κυρίαρχη και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ, όμως τελικά το σκορ έληξε 2-1 και έτσι είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ ο Ουρουγουανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά από αγώνα. Σε αυτή μίλησε για τα όσα είδε κόντρα στην Μπότεφ αλλά έκανε και προαναγγελία… νέων μεταγραφών. Μάλιστα τόνισε ότι ο Τετέ άνοιξε την όρεξη στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

