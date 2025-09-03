Κύπελλο Ελλάδας: Σήμερα η πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση της League Phase

Μια νέα εποχή ξεκινά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση σε διοργάνωσή της. Συγκεκριμένα, η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Η διαδικασία ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και σηματοδοτεί τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του θεσμού, με στόχο την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την εγκυρότητα. Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube (Hellenic Football Family).

Καλεσμένοι στην εκδήλωση θα είναι οι αθλητικοί διευθυντές της Εθνικής Ομάδας Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η δημοσιογράφος Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Η League Phase φέρνει νέο φορμάτ στο Κύπελλο Ελλάδας: 20 ομάδες σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας, με κάθε σύλλογο να δίνει τέσσερις αγώνες (δύο εντός και δύο εκτός). Συνολικά θα διεξαχθούν 40 ματς, με ενιαίο βαθμολογικό πίνακα που θα κρίνει την πρόκριση. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα περάσουν απευθείας στους «8», ενώ οι θέσεις 5-12 θα οδηγήσουν στα playoffs.

Τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

