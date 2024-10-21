Λογαριασμός
Super League 2: Τέλος ο Πομς από τον ΠΑΣ Γιάννινα έπειτα από 5 αγωνιστικές

Ο Ρενέ Πομς αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΣ Γιάννινα μετά και την 5η αγωνιστική της Super League 2, με τον Αυστριακό κόουτς και την ομάδα να λύνουν τη συνεργασία τους, το απόγευμα της Δευτέρας.

Super League 2: Τέλος ο Πομς από ΠΑΣ Γιάννινα έπειτα από 5 αγωνιστικές

Ο ΠΑΣ Γιάννινα που φέτος βρίσκεται στη Super League 2, αποφάσισε ότι ο Πομς δεν είναι ο προπονητής με τον οποίο η ομάδα θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους της.

Έπειτα από 5 αγωνιστικές στη δεύτερη κατηγορία και παρά τις 3 νίκες, τη 1 ισοπαλία και 1 ήττα στα παιχνίδια που πρόλαβε να καθοδηγήσει την ομάδα στο γήπεδο, ο Πομς αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές και αποχώρησε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον τεχνικό Ρενέ Πομς. Με γνώμονα πάντα πρώτα το συμφέρον της ομάδας όσο και του ίδιου του κ. Πομς αποφασίστηκε πως η καλύτερη δυνατή λύση ήταν η ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Ευχαριστούμε τον ίδιο και τους συνεργάτες του, για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους

