Ο Ολυμπιακός έκανε το χρέος του απέναντι στην Καρδίτσα, νίκησε την τοπική ομάδα 77-61 για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL και συνέχισε με το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους «ερυθρολεύκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους. Πολύ καλός στην επανεμφάνισή του ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος σκόραρε 12 πόντους με 6/7 δίποντα, σε μόλις 14 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, για τον Ολυμπιακό διψήφιοι ήταν ο Πίτερς με 11 και ο εξαιρετικός Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος συνεισέφερε τόσο εκτελεστικά όσο και δημιουργικά (11 πόντους, 4 ασίστ). Εμφανές για ακόμα μια φορά το πρόβλημα των Πειραιωτών στα ριμπάουντ, με την Καρδίτσα να παίρνει 12 επιθετικά!

Στον αντίποδα, ο Γουότσον ήταν πολύ καλός για την Καρδίτσα (16 πόντους), ο οποίος προσέφερε κάποιες εντυπωσιακά highlights με τα καρφώματά του, καθώς επίσης και ο Λιούις με 17 πόντους και 5/10 τρίποντα.

Το ματς:

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Καρδίτσα ξεκίνησαν νωθρά το παιχνίδι, καθώς ήταν αρκετά άστοχοι στις πρώτες επιθέσεις τους. Ευτυχώς ο Λιούις για τους γηπεδούχους και Σάσα Βεζένκοφ για τους «ερυθρόλευκους» ξεκόλλησαν τις ομάδες τους από το μηδέν, πετυχαίνοντας 6 και 8 πόντους αντίστοιχα για το 6-8. Μάλιστα, ο Βούλγαρος φόργουορντ μέχρι να αντικατασταθεί από τον Πίτερς στο τέλος της πρώτης περιόδου, είχε προλάβει να πετύχει τους 13 από τους 19 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο έληξε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να προηγείται 19-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέλαβε δράση ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από απουσία 1,5 μήνα, καθώς είχε τραυματιστεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ο Σέρβος σέντερ, που πήρε τη θέση του συμπατριώτη του Πετρούσε στη 12άδα, με τον Φουρνιέ να μένει και αυτός εκτός λόγω ενοχλήσεων, πέτυχε 8 πόντους σε κάτι λιγότερο από 6 λεπτά συμμετοχής στο δεύτερο δεκάλεπτο και αύξησε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό στους 12 (14-26). Με τον Λαρεντζάκη να είναι πολύ καλός στο πρώτο μέρος, τόσο εκτελεστικά όσο και δημιουργικά (7 πόντους, 4 ασίστ) ο Ολυμπιακός κατάφερνε και διατηρούσε ένα προβάδισμα της τάξης των 12-15 πόντων.

Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου, ο Γουότσον κατάφερε και έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (24-32), χάρη σε εντυπωσιακά καρφώματα. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι, χάρη κυρίως στον Λαρεντζάκη και την πολύ πιεστική τους άμυνα πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενος με 18 πόντους διαφορά (28-46).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικό, με την Καρδίτσα να δείχνει καλό πρόσωπο, ωστόσο να μην μπορεί να ακολουθήσει τους «ερυθρόλευκους», όταν ειδικά αυτοί ανέβαζαν τον ρυθμό. Το επιμέρους σκορ της του 4ου δεκαλέπτου ήταν 15-15, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεκουράζει αρκετούς παίκτες ενόψει Μπάγερν Μονάχου (25/10). Από την άλλη, η Καρδίτσα μπορεί να έχει αρχίσε με 3 ήττες τη σεζόν, είχε όμως μια πολύ απαιτητική τριάδα αγώνων με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ /strong> και Ολυμπιακό. Έχει δείξει καλά στοιχεία και μένει να τα βγάλει και στα επόμενα ματς.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 28-46, 46-62, 61-77

