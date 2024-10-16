Ολυμπιακός: Το καλύτερο και το χειρότερο διάστημα στο παιχνίδι του

· Με την ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος, αλλά και του Γιουρόπα Λιγκ, λόγω Εθνικών ομάδων, ας κάνουμε μία μικρή ανάλυση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού, αναφορικά με τα καλύτερα και τα χειρότερα κομμάτια του, με σημείο αναφοράς τα γκολ που βάζει και τα γκολ που δέχεται!



· Λοιπόν, καλύτερο κομμάτι του Ολυμπιακού είναι το διάστημα από το 73ο έως το 81ο λεπτό! Σε αυτό το οκτάλεπτο έχει σκορ 4-0! Δηλαδή, έχει βάλει τέσσερα γκολ και δεν έχει φάει κανένα. Πρόκειται για το διάστημα στο οποίο συνήθως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βάζει ένα δεύτερο γκολ και κλειδώνει το τρίποντο.

Από την άλλη, χειρότερο κομμάτι τουείναι το αμέσως προηγούμενο διάστημα (!), από το 60ο έως το 72ο λεπτό, στο 12λεπτο στο οποίο έχει σκορ 0-3! Δηλαδή, δεν έχει βάλει κανένα και έχει φάει τρία γκολ! Έτσι έχασε από τη(0-2) κι έτσι ισοφαρίστηκε, προσωρινά, από την Καλλιθέα.Από εκεί και πέρα…πρώτα 12 λεπτά οακόμη δεν έχει σκοράρει, ενώ έχει δεχθεί ένα γκολ. Έχει βάλει, ωστόσο, δύο γκολ στο δίλεπτο 13’-14’!χειρότερο διάστημα του αγώνα, στο οποίο η ομάδα τουαποτυγχάνει να σκοράρει, είναι τα 24 λεπτά (!) από το 15΄ έως το 39’, πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι…πιο ενδιαφέρον ίσως κομμάτι του παιχνιδιού τουείναι τα τελευταία λεπτά του α΄ ημιχρόνου, αφού στο διάστημα 40’-45’ έχει βάλει τρία γκολ και έχει δεχθεί ένα, άρα εκεί το σκορ είναι 3-1!πρώτα λεπτά του β΄ ημιχρόνου και εκεί οι «ερυθρόλευκοι» δεν σκοράρουν, έχουν όμως στο ενεργητικό τους τουλάχιστον δύο γκολ, αμέσως μετά, στο 53’ και στο 59’.το διάστημα 73΄-81’ στο οποίο έχει σκοράρει τα περισσότερα του γκολ, οδεν βάζει γκολ για 13 λεπτά, από το 82’ έως το 95’! Κι έχει πετύχει ένα γκολ στο 96’!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.