Παναθηναϊκός: Το drop που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ναν, ο ρόλος του Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γυρίσει τη σειρά σε 3-2 και να κατακτήσει το πρωτάθλημα κόντρα σε όλους και σε όλα, αρκεί να κάνει τα βασικά πράγματα που ξέρει καλά.  

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στον Ολυμπιακό για τη σειρά των τελικών της Basket League και καλείται να ανατρέψει για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ το εις βάρος του 0-2, κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει.

Έχει να ανέβει ένα τεράστιο βουνό, όχι τόσο λόγω αγωνιστικών παραγόντων, αλλά κυρίως ψυχολογικών.

Οι «πράσινοι» δείχνουν να μην έχουν προσαρμοστεί μετά το Βερολίνο, ενώ υπάρχουν και εξωαγωνιστικοί παράγοντες με εχθρικές διαιτησίες που δυσφημίζουν το άθλημα, σε κάτι όμως που δεν θα σταθούμε.

