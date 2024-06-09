Τεντόγλου για χρυσό: Προσπάθησα για πανελλήνιο ρεκόρ και έκανα 2 φορές 8,65μ.

Απίθανος, μυθικός και ασυναγώνιστος ο Μίλτος Τεντόγλου, έγραψε ιστορία στο «Ολίμπικο» της Ρώμης κατακτώντας για τρίτη διαδοχική φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος!

Πραγματοποιώντας δύο άλματα στα 8,65 μέτρα (!), ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέρριψε το προσωπικό του ρεκόρ κατά 6 εκατοστά, ενώ παράλληλα σημείωσε και νέο ρεκόρ αγώνων!

Παρά την σπουδαία και ιστορική επιτυχία του, ο 26χρονος άλτης εξέφρασε το «παράπονό» του στις δηλώσεις του μετά τον τελικό, για το γεγονός πως δεν κατάφερε να φτάσει ή κα να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα και τα 8,66μ. που κρατά ο άλλοτε σπουδαίος Έλληνας αθλητής από το 2007 στην Καλαμάτα!

Ωστόσο, δεν έκρυψε την χαρά και την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και την επίδοσή του, τονίζοντας πως στους Ολυμπιακού Αγώνες θα είναι ακόμα καλύτερος και έτοιμος για μεγαλύτερα άλματα!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου:

«Ρισπέκτ. Να ζητήσω συγγνώμη, είμαι χάλια, είμαι κουρασμένος. Ήταν ωραίος αγώνας. Προσπάθησα να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ, έκανα δυο φορές 8,65 μέτρα, κατάρα, δεν γίνονται αυτά!

Βοήθησε το κλίμα εδώ και ο διάδρομος ήταν σε καλή κατάσταση. Είμαι πιο καλός σε σκληρά στάδια με αυτή την επιφάνεια. Είναι φανταστικό ταρτάν. Έκανα καλό αγώνα σίγουρα, και οι αντίπαλοί μου επίσης. Και ο Ιταλός ο Φουρλάνι ήταν τρομερός.

Για πλάκα είναι ο καλύτερος τελικός που έχει γίνει. Το είχα πει από τα ημιτελικά ότι όλοι είμαστε «κτήνη» εδώ στον τελικό. και ο Τσέχος που είναι 8 μέτρα και ο Πορτογάλος είναι καλός. Ήταν φανταστική η 12άδα, μπράβο.

Το 8,86 είναι πολύ μακριά αλλά το πλησίασα λίγο παραπάνω. Τ0 θέμα είναι αν θες να κάνεις 8,80 να πας για 8,90. Θα πρέπει να πάω για 9 μέτρα για να τα καταφέρω. Βελτιώθηκα σήμερα και το χαίρομαι.

Το ευχαριστήθηκα πιο πολύ από όλα τα παιχνίδια και για την επίδοση φυσικά. Είμαι χαρούμενος για όσα έχω κάνει!

Μεγαλύτερος στόχος από όλους είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και πιστεύω σε έναν καλύτερο αγώνα γιατί θα είναι φανταστικά και ξέρω ότι θα είμαι καλά».

