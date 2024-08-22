Παναθηναϊκός: Τι πρέπει να προσέξει με τη Λανς, ο μονόδρομος για να αλλάξει επίπεδο

Δεν πρόκειται σαφώς για εύκολη υπόθεση. Κάνουμε λόγο για γαλλική ομάδα, αθλητική, ποιοτική, που πέρυσι έπαιζε στο Champions League. Τα δυο ραντεβού είναι «do or die», η πίεση μεγάλη αναφορικά με το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού, αφού άλλο μαξιλαράκι δεν υπάρχει. Η αγωνιστική προοπτική, το κίνητρο, η βαθμολογία στην UEFA, το φυσικό περιβάλλον του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, επιτάσσουν να προκριθεί το «τριφύλλι».

