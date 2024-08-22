Τζόκοβιτς: Εντυπωσιακό graffiti για τον Χρυσό Ολυμπιονίκη

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα εντυπωσιακό graffiti με πρωταγωνιστή τον Νόβακ Τζόκοβιτς!
Στη συγκεκριμένη τοιχογραφία που δημιουργήθηκε στην πόλη Σόκολατς, απεικονίζεται ο θρυλικός Σέρβος τενίστας να ποζάρει περήφανος με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, εκεί όπου κατάφερε να κάνει δικό του και τον τελευταίο μεγάλο τίτλο που δεν είχε πάρει κατά τη διάρκεια της μυθικής του καριέρας.
Δείτε το εντυπωσιακό graffiti του Τζόκοβιτς:
This mural honouring Novak Djokovic in Sokolac is absolutely stunning! 😍🖌️
(via IG/deroks22) pic.twitter.com/nP2j0zfoE8— Eurosport (@eurosport) August 22, 2024
