ΠΑΕ ΑΕΚ: «Να μην δοθεί ποτέ ξανά αφορμή για τιμωρία»

Κεκλεισμένων των θυρών έδωσε την πρεμιέρα της στη φετινή Stoiximan Super League η ΑΕΚ στην OPAP Arena, επικρατώντας με 3-0 του ΟΦΗ.



Το προσεχές Σάββατο (24/08, 21:30) οι φίλοι της «Ένωσης» θα επιστρέψουν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την αναμέτρηση με τη Λαμία, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί το παραμικρό για να μην δώσει άλλο ματς η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα χωρίς τον κόσμο στο πλευρό της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Φίλοι της ΑΕΚΣτο ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, η OPAP Arena ήταν άδεια λόγω τιμωρίας. Αιτία, μια κροτίδα που έπεσε μέσα σε κερκίδα στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της προηγούμενης σεζόν, με την Λαμία. Γήπεδα κλείνουν συνεχώς για την ρίψη ενός και μόνο αντικειμένου, μιας φωτοβολίδας, μιας κροτίδας, ενός καπνογόνου.Το πολύ αυστηροποιημένο πλαίσιο ποινών από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν είναι γνωστό. Θυμίζουμε πως πλέον βάσει αυτού οι τιμωρίες είναι διοικητικές και άμεσες. Πρέπει όμως να τονίσουμε πως και ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ έχει γίνει πιο αυστηρός και οι προβλέψεις του είναι ανάλογες με αυτές που θέσπισε νομοθετικά η Πολιτεία από πέρσι.Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Ήδη έχουμε τιμωρία έδρας άλλης ομάδας της Super League για ένα καρεκλάκι που έπεσε μπροστά από την κερκίδα. Η ίδια ποινή θα υπήρχε ακόμη και αν μιλάγαμε για ένα μπουκάλι ή μπορεί και για έναν αναπτήρα. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει κανείς από μας. Κάθε επιπολαιότητα κάθε απερισκεψία, θα οδηγεί σε κλείσιμο του γηπέδου. Και πολύ πιθανό να αναγκάσει την ΑΕΚ να δώσει εντός έδρας δύσκολους αγώνες, ακόμη και ντέρμπι, χωρίς να έχει τη βοήθεια σας.Δεν υπάρχει περιθώριο για παρερμηνείες. Η μόνη επιλογή που υπάρχει είναι να μη δοθεί ποτέ ξανά αφορμή για τιμωρία. Αυτό σημαίνει πως στην OPAP Arena δεν πρέπει ποτέ να δούμε ρίψη αντικειμένου, ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, βεγγαλικού. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια είναι λόγος να πανηγυρίζουν οι αντίπαλοι μας και εμείς να κοιτάμε άπραγοι την ομάδα μας να παλεύει μόνη της.Φίλοι της ΑΕΚ. Είμαστε σίγουροι πως θα κάνετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να προστατέψουμε την ομάδα μας, για να δώσουμε όλοι μαζί σε κάθε αγώνα στο Σπίτι Μας την μάχη για τις νίκες που χρειαζόμαστε ώστε να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο. Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς από την κερκίδα εκτός από την θερμή υποστήριξη της ΑΕΚ, είναι ξεκάθαρο. Ούτε ένα λάθος!».

