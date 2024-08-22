Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη πρώτη αναμέτρησή του με τη Λανς για τα playoffs του Conference League, μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης!

Αφού τόνισε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν απόψε οι «πράσινοι» κόντρα σε μία πολύ ποιοτική ομάδα και σε μια «καυτή» έδρα, στη συνέχεια στάθηκε στον Πελίστρι, τον οποίο χαρακτήρισε τεράστια μεταγραφή και πρόσθεσε ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να κάνει το ντεμπούτο του, αν κριθεί αναγκαίο από τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ο Ουρουγουανός τεχνικός πιθανότατα θα πάει σε παρόμοια... συνταγή με αυτή που χρησιμοποίησε στο εκτός έδρας ματς με τον Άγιαξ, ενώ αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για χαφ, ενώ η απόκτηση εξτρέμ δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα.

