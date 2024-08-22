Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νικολογιάννης: «Ο Αλόνσο καίγεται για πρόκριση με τη Λανς - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει έστω και λίγο ο Πελίστρι»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τη Λανς για τα playoffs του Conference League

Παναθηναϊκός Πελίστρι

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη πρώτη αναμέτρησή του με τη Λανς για τα playoffs του Conference League, μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης!

Αφού τόνισε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν απόψε οι «πράσινοι» κόντρα σε μία πολύ ποιοτική ομάδα και σε μια «καυτή» έδρα, στη συνέχεια στάθηκε στον Πελίστρι, τον οποίο χαρακτήρισε τεράστια μεταγραφή και πρόσθεσε ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να κάνει το ντεμπούτο του, αν κριθεί αναγκαίο από τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι ο Ουρουγουανός τεχνικός πιθανότατα θα πάει σε παρόμοια... συνταγή με αυτή που χρησιμοποίησε στο εκτός έδρας ματς με τον Άγιαξ, ενώ αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για χαφ, ενώ η απόκτηση εξτρέμ δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Conference League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark