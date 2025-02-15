ΟΠΑΠ Final 8: Χουάντσο – Παπαπέτρου και Οσμάν – Γκραντ δοκιμάζονται σε διασκεδαστικά challenges του ΟΠΑΠ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του ΟΠΑΠ Final 8 έχει ξεκινήσει και οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, που διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο, προετοιμάζονται πυρετωδώς.

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ, στηρίζει για ακόμη μια χρονιά την τελική φάση των Κυπέλλων Ελλάδας και βρίσκεται στο Ηράκλειο για να μεταφέρει απολαυστικές στιγμές από τη μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή.

Λίγο πριν βρεθούν ξανά στα παρκέ για τη μεγάλη μάχη στον τελικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης. Οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Χουάντσο έμαθαν ξένες γλώσσες μέσα από στίχους δημοφιλών τραγουδιών και οι Τσεντί Οσμάν και Τζέριαν Γκραντ «μεταμορφώθηκαν» σε συμπαίκτες τους μέσα από μιμήσεις.

