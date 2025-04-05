Ο διπρόσωπος Ολυμπιακός και οι Πίτερς-Γκος που ήταν σε Playoff mode

Όταν παίζεις με τον ουραγό και γενικά με έναν υποδεέστερο αντίπαλο, έχεις πολλά περισσότερα να χάσεις από το να κερδίσεις. Ο Ολυμπιακός πήγε στο Βερολίνο έχοντας στην… καμπούρα του τρεις σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τις οποίες συνόδευσε από πολύ μέτριες εμφανίσεις. Μολονότι βαθμολογικά οι «ερυθρόλευκοι» δεν πληγώθηκαν από τα απανωτά αρνητικά αποτελέσματα, η εικόνα τους προκαλούσε έναν σχετικό προβληματισμό, με δεδομένο ότι σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα Playoffs.

Πόσω μάλλον εάν οι ήττες γίνονταν τέσσερις και ειδικά από την ήδη αποκλεισμένη Άλμπα, η οποία παίζει τα τελευταία της παιχνίδια στη διοργάνωση (έληξε το συμβόλαιό της και την επόμενη σεζόν δεν αναμένεται να παίξει). Βέβαια, οι Πειραιώτες είχαν –και έχουν- ελαφρυντικά, που δεν είναι άλλα από τις απουσίες. Στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε δίχως μία πεντάδα πρώτης γραμμής, αφού έμειναν πίσω οι τραυματίες Φουρνιέ, Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φαλ και Μιλουτίνοφ.

Στο πρώτο ημίχρονο στην «Uber Arena» οι παίκτες του Μπαρτζώκα… κεντούσαν στο παρκέ. Κυριάρχησαν σχεδόν από το τζάμπολ και στις δύο πλευρές του παρκέ, με το τέλος της πρώτης περιόδου να τους βρίσκει με το υπέρ τους 36-17, στο ξεκίνημα της δεύτερης πήραν και το μέγιστο +21 (19-40), ενώ παρά τη χαλάρωση στην άμυνα, το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τους βρήκε με ενεργητικό 61 πόντων και έτσι πήγαν στα αποδυτήρια με προίκα το +15 (46-61).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έβγαλε μαζεμένες όλες τις… παθογένειες των πρόσφατων κακών παιχνιδιών του, επιτρέποντας στην Άλμπα να βρει ρυθμό. Οι Πειραιώτες είχαν αφήσει την ενέργειά τους στα αποδυτήρια, με το να πηγαίνουν δεύτεροι στην μπάλα, να μην βάζουν δυνατά τα κορμιά τους, να χάνουν τα αμυντικά ριμπάουντ και να υποπίπτουν σε «φθηνά» λάθη. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα το +21 του 11’ να μετατραπεί αρχικά σε -7 (73-80) στο τέλος της τρίτης περιόδου και σε -1 (81-80), στην αρχή της τέταρτης. Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν την πάτησαν από την ουραγό και οι λόγοι ήταν δύο. Οι Άλεκ Πίτερς και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Με τρίποντο του πρώτου οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν άμεσα το προβάδισμα, με τους γηπεδούχους να προβάλουν αντίσταση, αλλά έχοντας για άξιο συμπαραστάτη τον Αμερικανό συμπατριώτη του, ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το Βερολίνο.

Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη ήταν 20-19 υπέρ της ομάδας του Μπαρτζώκα. Το εκπληκτικό είναι ότι οι 15 πόντοι ήρθαν αποκλειστικά από τα χέρια των Πίτερς και Γουίλιαμς-Γκος, αφού άλλοι 5 πόντοι ήταν ένα τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ και 2/2 ελεύθερες βολές του Σέιμπεν Λι!

Μπορεί, λοιπόν, ο Ολυμπιακός να πήγαινε… γυρεύοντας για ένα μέγα κάζο, αλλά έχει και πράγματα να κρατήσει από το παιχνίδι. Πρώτο και κύριο φυσικά η νίκη, έπειτα από τρεις σερί ήττες. Το γεγονός ότι σημείωσε 100 πόντους, ενώ στα προηγούμενα τέσσερα ματς με Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα, Βιλερμπάν και Μονακό, με τη συγκομιδή στο 1-3, είχε κατά μέσο όρο 74π. Από ‘κει και πέρα, την εξαιρετική και σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση του Πίτερς, με 33 πόντους (ρεκόρ καριέρας), με μόλις δύο χαμένα σουτ συνολικά και φυσικά τα 8/9 τρίποντα. Μάλιστα, με συνύπαρξή του με τον Βεζένκοφ στο παρκέ, παίζοντας βέβαια στο «5» ελέω small ball και όχι στο «3» που είναι η ορθολογική χρησιμοποίησή του.

Το άλλο που θα κρατήσει σίγουρα ο Μπαρτζώκας ήταν η… επιστροφή του Γουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός αποτέλεσε εκ των βασικών πυλώνων για τη διατήρηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρωλίγκας, παίζοντας στα «κόκκινα» σε ματς-φωτιά και πολλές φορές μόνος του στον «1» εξαιτίας της απουσίας του Γουόκαπ, αλλά και του Βιλντόσα σε μερικά ματς. Όπως ήταν… μοιραίο, λόγω της επιβάρυνσης ο Αμερικανός έβγαλε τραυματισμό και έμεινε στα… πιτς για μερικές ημέρες, χάνοντας φυσιολογικά και ρυθμό. Του πήρε σχεδόν δύο παιχνίδια για να συνέλθει, αλλά στο τρίτο ήταν εκπληκτικός. Πραγματικός «μαέστρος», με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, σε 34:29’’ και παράλληλα πολύ καλές άμυνες, ειδικά πάνω στον Ματ Τόμας, ο οποίος… μάτωσε για να βρει ελεύθερο χώρο να σουτάρει.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στο Βερολίνο και στις 10 Απριλίου μπροστά στον κόσμο του θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την τελευταία αγωνιστική της regular season. Με νίκη δική του -ό,τι και να κάνει η Φενέρμπαχτσε- θα «κλειδώσει» την πρωτιά και θα περιμένει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει από τη διαδικασία των Play-In. Μετά θα αρχίσει η… σεζόν, όπου εάν έχει υγεία και περισσότερους διαθέσιμους παίκτες, θα διεκδικήσει με πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs ακόμη μία πρόκριση σε Final Four.

Υ.Γ.: Respect στον Κώστα Παπανικολάου, τα θερμά μας συλλυπητήρια σε εκείνον και την οικογένειά του…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.