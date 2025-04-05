Stoiximan Super League: Μάχη επιβίωσης για Λαμία και Καλλιθέα, προϋποθέσεις για γκολ και θέαμα στο Άρης-ΟΦΗ

Η αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League συνεχίζεται το Σάββατο, με αναμετρήσεις τόσο για τα playouts όσο και για τα playoffs με φόντο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Η ομάδα του Ουζουνίδη πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη στην πρεμιέρα και είναι το φαβορί για την κατάκτηση της 5ης θέσης. Μπράμπετς και Κίκε Σαβέριο οι σκόρερ, σε ένα ματς που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος. Είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, που έχει βρει σταθερότητα στο χορτάρι και περισσότερους πρωταγωνιστές.

Ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα και ηττήθηκε 1-2 στο Ηράκλειο από τον Ατρόμητο, χάνοντας ουσιαστικά τις ρεαλιστικές του ελπίδες για την 5η θέση. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 6', ισοφάρισε άμεσα με τον Νους (12') και πίεσε για ένα δεύτερο τέρμα ως το φινάλε του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο ημίχρονο υστέρησε όμως και το πλήρωσε στο 87' με το τέρμα του Μπακού. Στο 9.00 να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της Super League o Μορόν

Μεσοβδόμαδα ωστόσο πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έμεινε μεν στο 1-1 με τον Αστέρα στη ρεβάνς, εντούτοις εξαργύρωσε τη νίκη του 1-0 στο πρώτο ματς στην Τρίπολη. Στα ύψη η ψυχολογία, αφού ο ΟΦΗ έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον συγκεκριμένο τίτλο ξανά μετά από 35 χρόνια.

Ο Άρης μοιάζει αποφασισμένος να τελειώσει τη δουλειά, παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχει καλά τρεξίματα για την εποχή. Ο ΟΦΗ κουβαλάει επιπλέον κόπωση, έχει όμως ψυχολογία και μηδέν πίεση. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Νταρίντα 1+ σουτ στην εστία & Over 8,5 κόρνερ στο ματς σε απόδοση 5.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:00 στο «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία και Καλλιθέα δίνουν ένα παιχνίδι επιβίωσης. Στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα οι γηπεδούχοι, με 16 βαθμούς και στο -7 από τη γραμμή σωτηρίας.

Κάθε παιχνίδι είναι και τελικός για την ομάδα του Στάικου, που στην πρεμιέρα των playouts έφυγε με τον βαθμό από τις Σέρρες, στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό.

Περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν και για τη Λαμία το ματς με την Καλλιθέα είναι δίχως αύριο.

Οι φιλοξενούμενοι είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, απέχουν ωστόσο μόλις έναν βαθμό από τον 12ο Βόλο. Κόντρα στον οποίο έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα των playouts. Αδικείται από τη συγκομιδή της η ομάδα του Μαλεζά, καθώς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχασε στις λεπτομέρειες βαθμούς που δικαιούταν με βάση την αγωνιστική της εικόνα.

Με απουσίες στο ματς και οι δύο ομάδες, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Μια ματιά στην κατάταξη αρκεί για να καταλάβει κανείς το κίνητρο και την ανάγκη αμφότερων για αποτέλεσμα. Η σκοπιμότητα και οι προσωπικές μονομαχίες σε πρώτο πλάνο, καθώς το σενάριο της ήττας είναι απαγορευτικό. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Over 0,5 κόκκινες κάρτες & Γκέλιος 3+ αποκρούσεις σε απόδοση 8.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

