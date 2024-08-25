Πένθος σήμερα στο γερμανικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο Κρίστοφ Ντάουμ (Christoph Daum).



Τα τελευταία χρόνια ο Γερμανός ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό πρόβλημα υγείας, με τον ίδιο να ανακοινώνει μέσω των social media το 2022 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο κατά τη διάρκεια μίας εξέτασης ρουτίνας.

Ο Ντάουμ είχε ασχοληθεί με την προπονητική από το 1986 έως το 2017. Δούλεψε κατά σειρά σε Κολώνια (1986-90), Στουτγκάρδη (1990-93), Μπεσίκτας (1994-96), Μπάγερ Λεβερκούζεν (1996-00), Μπεσίκτας (2001-02), Αούστρια Βιέννης (2002-03), Φενέρμπαχτσε (2003-06), Κολωνία (2006-09), Φενέρμπαχτσε (2009-10), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (2011), Κλαμπ Μπριζ (2011-12), Μπούρσπορ (2013-14) και εθνικής Ρουμανίας (2016-17).

Σχεδόν όλες οι γερμανικές ομάδες το αποχαιρετούν σήμερα στα social media.

Die Eintracht-Familie trauert um Christoph Daum 🖤



Daum ist am Samstag infolge seiner schweren Krebserkrankung gestorben. Der deutsche Fußball verliert einen großen Trainer und eine ganz besondere Persönlichkeit. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen 🕯️ pic.twitter.com/ZnW7Z1zdpW — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 25, 2024

Μάλιστα, το όνομά του είχε ακουστεί στα 00s, αλλά και το 2012 για τον πάγκο του Ολυμπιακού.



Ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν ως μέσος και έπαιξε σε Άιντραχτ Ντούισμπουργκ και Κολωνία Β.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.