Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Γερμανός προπονητής Christoph Daum

Πένθος στο γερμανικό ποδόσφαιρο - Το όνομά του είχε ακουστεί το 2012 για τον πάγκο του Ολυμπιακού

Κρίστοφ Ντάουμ (Christoph Daum).

Πένθος σήμερα στο γερμανικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο Κρίστοφ Ντάουμ (Christoph Daum).

Τα τελευταία χρόνια ο Γερμανός ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό πρόβλημα υγείας, με τον ίδιο να ανακοινώνει μέσω των social media το 2022 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο κατά τη διάρκεια μίας εξέτασης ρουτίνας.

Ο Ντάουμ είχε ασχοληθεί με την προπονητική από το 1986 έως το 2017. Δούλεψε κατά σειρά σε Κολώνια (1986-90), Στουτγκάρδη (1990-93), Μπεσίκτας (1994-96), Μπάγερ Λεβερκούζεν (1996-00), Μπεσίκτας (2001-02), Αούστρια Βιέννης (2002-03), Φενέρμπαχτσε (2003-06), Κολωνία (2006-09), Φενέρμπαχτσε (2009-10), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (2011), Κλαμπ Μπριζ (2011-12), Μπούρσπορ (2013-14) και εθνικής Ρουμανίας (2016-17).

Σχεδόν όλες οι γερμανικές ομάδες το αποχαιρετούν σήμερα στα social media. 

Μάλιστα, το όνομά του είχε ακουστεί στα 00s, αλλά και το 2012 για τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν ως μέσος και έπαιξε σε Άιντραχτ Ντούισμπουργκ και Κολωνία Β.

