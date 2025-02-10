Παναθηναϊκός: Θλάση ο Βαγιαννίδης, χάνει τα παιχνίδια με Βίκινγκουρ

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης υπέστη θλάση στον δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες, με αποτέλεσμα να χάσει τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Βίκινγκουρ.

Στροφή στο UEFA Conference League για τον Παναθηναϊκό, με την προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Βίκινγκουρ να ξεκινάει τη Δευτέρα το μεσημέρι με προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».



Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Κυριακής ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με εξαίρεση τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος υπέστη θλάση στον δικέφαλο (εκτιμώμενος χρόνος απουσίας δύο εβδομάδες) και υποβλήθηκε σε θεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Γεντβάι, Ντραγκόφσκι, ενώ ασκήσεις στο γυμναστήριο έκαναν οι Αράο, Σφιντέρσκι.

