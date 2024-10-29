Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ουρουγουανός προπονητής είχε συνάντηση με τον τεχνικό διευθυντή του «τριφυλλιού», Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος του ανακοίνωσε την απόφαση του συλλόγου για λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μας, κ. Γιάννης Παπαδημητρίου ανακοίνωσε στον κ. Ντιέγκο Αλόνσο τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ουρουγουανό προπονητή. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται καλή συνέχεια στον προπονητή και στο επιτελείο του.

Προτάθηκε και εξετάζεται ο Ρουί Βιτόρια

Μεταφέροντας, εξάλλου, την είδηση της απομάκρυνσης του Ντιέγκο Αλόνσο από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Διονύσης Δεσύλλας τόνισε ότι έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά από το «τριφύλλι» ο Ρουί Βιτόρια!

O 54χρονος Πορτογάλος τεχνικός είναι ελεύθερος και η τελευταία του δουλειά ήταν στην εθνική Αιγύπτου. Έχει εργαστεί, επίσης, στην Μπενφίκα, την Γκιμαράες, την Πάσος Φερέιρα, αλλά και στις Αλ Νασρ και Σπαρτάκ Μόσχας. Με την Μπενφίκα, δε, θα θυμούνται οι περισσότεροι ότι έκανε εντυπωσιακά πράγματα από το 2015 μέχρι το 2019, κατακτώντας σε αυτή την περίοδο δύο πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα, ένα Σούπερ Καπ και φτάνοντας το 2016 στα προημιτελικά του Champions League για να αποκλειστεί από την Μπάγερν Μονάχου (1-0, 2-2).

