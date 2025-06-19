Παναθηναϊκός: Τα πολλαπλά οφέλη που ψάχνει με Ρέιντζερς και η ενίσχυση

Η κληρωτίδα δεν έκανε ούτε τώρα τη… χάρη στον Παναθηναϊκό, καθώς του έφερε τον χειρότερο δυνατό αντίπαλο (σε θεωρητικό πάντα επίπεδο) στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα κληθεί να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Ρέιντζερς ώστε να βρεθεί στο επόμενο στάδιο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μπορεί σε πρώτη φάση το όνομα των Σκωτσέζων να μην προκάλεσε χαρά στον κόσμο (και όχι μόνο) του «τριφυλλιού», αλλά εντός της ομάδας αντιμετωπίζεται ως πρόκληση η συγκεκριμένη αποστολή. Άλλωστε, το Champions League γεννά προκλήσεις.

«Γνωρίζαμε πριν την κλήρωση ότι σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίζαμε μία ισχυρή ομάδα. Η Ρέιντζερς είναι μία πολύ γνωστή ευρωπαϊκή ομάδα με τεράστια ιστορία και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Περιμένω δύο δύσκολα παιχνίδια. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε μπροστά μας 35 ημέρες σκληρής δουλειάς, προκειμένου να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στο πρώτο παιχνίδι. Πιστεύουμε στις ικανότητές μας, έχουμε τον στόχο μας και θα κάνουμε το καλύτερο για να παρουσιαστούμε στους αγώνες αυτούς με το μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας», ανέφερε ο Ρουί Βιτόρια στην πρώτη του αντίδραση.

Ξέρει εξάλλου ο έμπειρος τεχνικός ότι πιθανή πρόκριση (απέναντι σε μία ομάδα που είναι σε μεταβατικό στάδιο) θα έχει πολλαπλά οφέλη. Οι «πράσινοι» θα βρεθούν πιο κοντά στον στόχο τους, ενώ θα «κλειδώσουν» παρουσία στα τελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας καπαρώσει τη League Phase του Europa League. Φυσικά θα κερδίσει ο σύλλογος σε οικονομικό επίπεδο, έχοντας τη δυνατότητα να κινηθεί διαφορετικά στο κομμάτι της ενίσχυσης, αλλά και σε πρεστίζ.

Όσον αφορά στα μεταγραφικά κάποια σημαντική εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί τα τελευταία 24ώρα. Η απόκτηση ενός αμυντικού χαφ, από τη στιγμή που έκλεισε το μέτωπο με τον αριστερό μπακ και τον αριστεροπόδαρο στόπερ, αποτελεί προτεραιότητα. Ο Σανοσέλο της Σάντος που γράφτηκε στο εξωτερικό δεν απασχολεί (είχε προταθεί ο παίκτης), ενώ εκτιμάται ότι δύσκολα θα υπάρξει κάτι εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Από εκεί και πέρα έρχεται το θέμα του μεσοεπιθετικού, με την υπόθεση Ουναΐ να είναι ανοιχτή.

