«Ο Παναθηναϊκός κάνει στην άκρη την υπόθεση Ρογκαβόπουλου, εμπόδιο ο Κερεχέτα»

Εδώ και μέρες το όνομα του Νίκου Ρογκαβόπουλου έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό. Το «Τριφύλλι» έχει εκδηλώσει έντονα το ενδιαφέρον του για τον Έλληνα φόργουορντ της Μπασκόνια, για τα πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαθέτει και για το γεγονός πως πρόκειται για γηγενή αθλητή.

Οι απαιτήσεις της Μπασκόνια και του Κερεχέτα, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Magic Euroleague», ο Παναθηναϊκός φαίνεται να «παγώνει» την υπόθεση...

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.