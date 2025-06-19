Η κυβέρνηση έδωσε το ΟΚ για το Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ

Πρόσω ολοταχώς για την διεξαγωγή του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής έδωσαν το ΟΚ για να προχωρήσει η υποψηφιότητα του κλειστού του ΟΑΚΑ για να φιλοξενήσει τη μίνι διοργάνωση του 2026.

Πάντα με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι δύο τους εγγυήθηκαν το ποσό των περίπου εννέα εκατομμυρίων στην Euroleague, ποσό που αποτελεί την καλύτερη προσφορά έναντι των άλλων υποψηφιοτήτων.

Κάπως έτσι φέρεται η υποψηφιότητα του νέου ανακαινισμένου OAKA να φαντάζει αυτή την στιγμή η επιλογή με τις περισσότερες πιθανότητες. Ωστόσο τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα, Πέμπτη είναι προγραμματισμένο το ΔΣ των μετόχων της Euroleague στο οποίο θα ληφθεί και η τελική απόφαση.

Εκτός του ΟΑΚΑ υποψηφιότητα υπάρχει και η υποψηφιότητα του Βελιγραδίου, με την επιλογή της Αθήνας όμως να φαίνεται πιο… ιδανική.

Τελευταία φορά που φιλοξενήθηκε Final 4 Ευρωλίγκας στην Αθήνα ήταν το 2007 στο ΟΑΚΑ, όταν και ο Παναθηναϊκός έραψε το τέταρτο αστέρι του μπροστά στο κοινό του!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.