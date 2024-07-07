Εθνική μπάσκετ: Σε κυκλοφορία ελάχιστα εισιτήρια από επιστροφές για τον τελικό

Κάποια λιγοστά εισιτήρια απέμειναν προς διάθεση, από επιστροφές κυρίως Σλοβένων φιλάθλων, για τον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά ανάμεσα σε Ελλάδα και Κροατία, θα τεθούν στη διάθεση του κοινού στις 00:30.

H ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Το Προολυμπιακό Τουρνουά φτάνει στο τέλος του και η Εθνική Ομάδα διεκδικεί αύριο (7/7, 21.00, ΣΕΦ) απέναντι στην Κροατία μία από τις τέσσερις θέσεις που οδηγούν στο Παρίσι 2024! Τα εισιτήρια που υπάρχουν από επιστροφές μετά και από τα σημερινά αποτελέσματα, θα είναι διαθέσιμα online από το επίσημο site της ticketmaster από τις 00.30 απόψε.

Μπορείτε να κάνετε «κλικ» ΕΔΩ για να μία από τις λίγες διαθέσιμες θέσεις που θα σας οδηγήσουν δίπλα στην Εθνική Ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.