Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η ανέγερση της ποδοσφαιρικής αρένας του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το νέο σπίτι του «τριφυλλιού», το οποίο θα βρίσκεται μόλις δύο χιλιόμετρα από την Ακρόπολη, έχει αρχίσει να παίρνει σιγά-σιγά μορφή, καθώς οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Οι εξέδρες υψώνονται και μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα θα θυμίζει ολοκληρωμένη αρένα.

Στα νεότερα από το εργοτάξιο προστίθεται και η εκκίνηση των έργων για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Όπως είναι γνωστό, υπάρχει συμφωνία για τη μελέτη και τις αρχιτεκτονικές κατόψεις, ενώ ο Α.Ο. θα λάβει προέγκριση δόμησης μέχρι να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει το «τρέξιμο» των εργασιών και θα δώσει το ελεύθερο στους μηχανικούς να ανεβάσουν στο σύστημα τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι χωματουργικές εργασίες στο οικόπεδο όπου θα ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς είναι απαραίτητες για να αποκτήσει το έργο ρυθμό ενόψει της άδειας και της κατασκευής.

