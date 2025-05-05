Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού, αποκλειστικά μέσω του ίντερνετ, θα τεθούν απ' τις 14:00 της Δευτέρας (5/5) τα εισιτήρια για το κυριακάτικο (11/5, 20:00), μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play off.

Οι τιμές ξεκινούν από 10 ευρώ (σε τέσσερις θύρες του κάτω διαζώματος) και φτάνουν στα VIP τα 155 ευρώ, ενώ θα συνεχιστεί η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση προς τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό με εισφορά 5 ευρώ προς τον Α.Ο από κάθε εισιτήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα play offs του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (11/05, 8 μ.μ.) είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα 5/5 στις 2 μ.μ..

Συνεχίζοντας την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη, η ΠΑΕ εισφέρει στον Αθλητικό Όμιλο 5 ευρώ από κάθε εισιτήριο.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ολυμπιακό έχουν ως εξής:

-Θύρες 1/17/19/35: 10 ευρώ

-Θύρες 3/15: 15 ευρώ

-Θύρες 5/13/23: 20 ευρώ

-Θύρες 7/11: 25 ευρώ

-Θύρα 9: 35 ευρώ

-Θύρα 29: 55 ευρώ

-Θύρα Ρ1 (VIP): 155 ευρώ

-Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

-Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

-Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

-Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».

Πηγή: skai.gr

