Παναθηναϊκός: Οι υποψήφιοι αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε-με τη νίκη στην OPAP Arena σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό-τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και δημιούργησε τις βάσεις για να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη τη νέα σεζόν.

Οι «πράσινοι» θα συμμετέχουν στο League Path της διοργάνωσης, δηλαδή στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Υπό τα υπάρχοντα δεδομένα ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός στην κλήρωση της 18ης Ιουνίου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο (22-23 και 29-30 Ιουλίου τα παιχνίδια), ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα. Σίγουρα στους ισχυρούς είναι η Ρέιντζερς (Σκωτία) και σίγουρα η Μπραν (Νορβηγία) στους αδύναμους. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι στους δυνατούς μαζί επίσης με την Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία), που επίσης αποφεύγει και με υποψηφίους αντιπάλους (πέραν της Μπραν) την Βόλφσμπεργκερ ή την Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) και την Σερβέτ (Ελβετία). Πάντως οι «πράσινοι» δεν έχουν το κεφάλι τους ήσυχο για παραμονή στους ισχυρούς, αφού αν η Ζάλτσμπουργκ (32β.) πάρει τη δεύτερη θέση στην Αυστρία από την Βόλφσμπεργκερ ή την Αούστρια Βιέννης (33β.) στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν θα ανέβει αυτή στους ισχυρούς, ενώ το ίδιο θα γίνει αν στην Ελβετία η Γιουνγκ Μπόις (53β.) πάρει τη δεύτερη θέση από την Σερβέτ (55β.) στις τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί, θα είναι με συντελεστή αδύναμου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League (κλήρωση στις 21/7, αγώνες στις 5-6 και 12-13 Αυγούστου), όπου πέρα από τις τρεις ομάδες που θα προκριθούν από τον δεύτερο προκριματικό, θα υπάρχουν ακόμη η τέταρτη ομάδα της Γαλλίας, η τρίτη της Ολλανδίας, η δεύτερη της Πορτογαλίας, η δεύτερη του Βελγίου και η δεύτερη της Τουρκίας. Ο Παναθηναϊκός, φυσικά, θα είναι αδύναμος και στα playoffs του Champions League εφόσον προκριθεί (κλήρωση στις 4/8, αγώνες στις 19-20 και 26-27 Αυγούστου).

Ο Παναθηναϊκός αρκεί να κάνει μια πρόκριση το καλοκαίρι για να βρεθεί σε League Phase, αφού θα έχει δεύτερη ευκαιρία στο Europa League και τρίτη στο Conference League. Μόνο αν γνωρίσει τρεις σερί αποκλεισμούς, στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στον τρίτο προκριματικό του Europa League και στα playoffs του Conference League, δεν θα παίξει σε League Phase από τον Σεπτέμβριο.

