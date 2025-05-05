Λογαριασμός
Παναθηναϊκός - Εφές: Οι διαιτητές του Game 5

Δείτε ποιοι διαιτητές ορίστηκαν στον πέμπτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές.

Διαιτητής

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τους διαιτητές του Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αναντολού Εφές, που θα γίνει την Τρίτη στο ΟΑΚΑ (21:45).

Το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία) και Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία).

Ο Περούγκα ήταν μεταξύ των διαιτητών στο Game 2 στο ΟΑΚΑ, που κέρδισε η Εφές, ενώ ο Λοτερμόζερ και ο Πέρεθ ήταν στο Game 3 στην Πόλη που κέρδισε ο Παναθηναϊκός.

Στο άλλο Game 5 της Τρίτης (20:00), ανάμεσα σε Μονακό και Μπαρτσελόνα, διαιτητές θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).

