Πτώση για Τσιτσιπά, άνοδος για Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μια ακόμη θέση στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον είναι 19ος. Η πρώτη τριάδα παραμένει αμετάβλητη, με τον Γιανίκ Σίνερ πρώτο και τους Σάσα Ζβέρεφ και Κάρλος Αλκαράθ πίσω του.



Δείτε εδώ την παγκόσμια κατάταξη στους άνδρες (ΑTP).

Η Μαρία Σάκκαρη, από την πλευρά της, κέρδισε μια θέση στις γυναίκες και είναι στο Νο 81. Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι σταθερά πρώτη και η Ίγκα Σβιόντεκ ακολουθεί, με την Κόκο Γκοφ να παίρνει την τρίτη θέση από την Τζέσικα Πεγκούλα.



Δείτε εδώ την παγκόσμια κατάταξη στις γυναίκες (WTA)

