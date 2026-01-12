Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταβάρες από τον Παναθηναϊκό η Κηφισιά

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Λαμέγκο Ταβάρες, τον οποίο απέκτησε από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι.

Ο 26χρονος εξτρέμ από την Πορτογαλία δεν είχε αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα των «πρασίνων», αποτελώντας μέλος της Β' ομάδας, τη σεζόν που αυτή αγωνιζόταν στην Super League 2.

Παράλληλα, στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία αγωνίστηκε με τις φανέλες του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής, καταγράφοντας συνολικά 45 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 7 ασίστ.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Miguel Lamego Tavares, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.

Γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1999 στη Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας, ο Miguel Lamego Tavares ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Uniao Nogueirense FC της Πορτογαλίας για να ακολουθήσει η Amarante.

Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’ με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2 για δύο διαδοχικές σεζόν (20022/23 & 2023/24). Στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής. Σε συνολικά 45 συμμετοχές στη Super League 2 έχει σημειώσει 12 γκολ και έχει δώσει 7 ασίστ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.