Οι Έλληνες διεθνείς στηρίζουν τη μικρή Καλλιόπη και καλούν σε βοήθεια

Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Μπακασέτας και άλλοι, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, φρόντισαν να κάνουν ευρύτερα γνωστή την ανάγκη της μικρής Καλλιόπης να λάβει βοήθεια έπειτα από τη διάγνωση με όγκο στον εγκέφαλο.

Η Εθνική και οι ποδοσφαιριστές της στέκονται στο πλευρό της μικρούλας και θέλουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο κόσμο, ώστε να συνδράμουν στον δύσκολο δρόμο που έχει να διαβεί το 11χρονο κορίτσι…

