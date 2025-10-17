Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Έλληνες διεθνείς στηρίζουν τη μικρή Καλλιόπη και καλούν σε βοήθεια

Έκκληση ώστε να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια η μικρή Καλλιόπη στη μάχη που δίνει να νικήσει το «τέρας», έκαναν οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας

Εθνική Ελλάδας

Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Μπακασέτας και άλλοι, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, φρόντισαν να κάνουν ευρύτερα γνωστή την ανάγκη της μικρής Καλλιόπης να λάβει βοήθεια έπειτα από τη διάγνωση με όγκο στον εγκέφαλο.

Η Εθνική και οι ποδοσφαιριστές της στέκονται στο πλευρό της μικρούλας και θέλουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο κόσμο, ώστε να συνδράμουν στον δύσκολο δρόμο που έχει να διαβεί το 11χρονο κορίτσι…

Για τη μικρή Καλλιόπη

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάσος Μπακασέτας Εθνική Ελλάδας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark