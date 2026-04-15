Βαριά καμπάνα για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Πρόστιμο άνω των 3 εκατ. ευρώ από την Euroleague

Με βαριά χρηματικά πρόστιμα η Ευρωλίγκα τιμωρεί όσες ομάδες έκαναν υπέρβαση στο salary cap για τη φετινή σεζόν.

Τη μεγαλύτερη καμπάνα όλων τη δέχθηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς ξεπέρασε το όριο κατά 6,185 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα η Ευρωλίγκα να του επιβάλει πρόστιμο ύψους 3,065 εκατομμυρίων ευρώ.

Βαριές ποινές, ωστόσο σε πιο ήπιο βαθμό από αυτή των «πράσινων», επιβλήθηκαν σε Αναντολού Εφές με 1,07 εκατομμύρια ευρώ, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 1 εκατομμύριο ευρώ και ο Ολυμπιακός για 300.000 ευρώ.

Τα ποσά των προστίμων θα διανεμηθούν στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, με εξαίρεση τη Βιλερμπάν που είναι χαμηλά στο salary cap, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της λίγκας.

Πηγή: sport-fm.gr

