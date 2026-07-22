Τον Ιούνιο του 2027 ξεκινά η δίκη του Νικολάς Μαδούρο

Η ποινική δίκη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, όπως ανακοίνωσε ομοσπονδιακός δικαστής.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και οι δικηγόροι υπεράσπισης των Μαδούρο πρότειναν από κοινού την ημερομηνία της δίκης, αν και σημείωσαν ότι το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει λόγω πιθανών επιπλοκών, όπως η απόκτηση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

«Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση», δήλωσε στο δικαστήριο ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πλευρές θα ενημερώσουν το δικαστήριο εάν προκύψουν προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ημερομηνία έναρξης της δίκης.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν από το βαριά οχυρωμένο σπίτι τους στο Καράκας, όταν αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στο προεδρικό συγκρότημα και ενεπλάκησαν σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τις αντιαεροπορικές δυνάμεις της Βενεζουέλας.

Στη συνέχεια, οι Μαδούρο μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες για συνωμοσία σχετικά με εισαγωγή όπλων και κοκαΐνης, τις οποίες οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια. Αυτή τη στιγμή κρατούνται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.

Η ποινική υπόθεση εναντίον του Μαδούρο είναι τόσο νομικά περίπλοκη, καθώς αφορά την προηγούμενη ηγεσία του στη Βενεζουέλα, τη διαδικασία απόδειξης μιας διεθνούς συνωμοσίας και ευρύτερες επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική, ώστε η υπεράσπισή του ενδέχεται να επιχειρήσει διάφορες νομικές κινήσεις για να εμποδίσει την εξέλιξή της πριν από τη δίκη.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, έχει δηλώσει ότι θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης και θα υποστηρίξει ότι ο πρώην πρόεδρος πρέπει να έχει ασυλία, καθώς οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν ενώ βρισκόταν στην εξουσία.

Νωρίτερα φέτος, ο Μαδούρο υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εναντίον του πρέπει να απορριφθούν, επειδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρεμπόδιζε την υπεράσπισή του, μην επιτρέποντας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα νομικά του έξοδα. Ο δικαστής απέρριψε τότε το αίτημα απόρριψης της υπόθεσης, ενώ αργότερα το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συμφώνησε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας μπορούσε να χρηματοδοτήσει την υπεράσπιση χωρίς να παραβιάζει τους νόμους περί κυρώσεων.

Ο Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος της Βενεζουέλας το 2013, αν και η κυβέρνηση των ΗΠΑ (μαζί με δεκάδες άλλες χώρες) δεν τον έχει αναγνωρίσει ως νόμιμο ηγέτη της χώρας μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η αντιπρόεδρός του, Ντέλσι Ροντρίγκες, ορκίστηκε ως προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Έκτοτε, έχει προχωρήσει σε αρκετές σημαντικές αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και έχει ικανοποιήσει πολλά από τα αιτήματα της Ουάσινγκτον. Τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις εναντίον της Ροντρίγκες, οι οποίες ίσχυαν από το 2018.

Πηγή: skai.gr

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