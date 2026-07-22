Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών στην επαρχία Ανάμπα της βορειοανατολικής Αλγερίας, όπου στήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνση περισσότερων από 100 ασθενών από νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο δεκαήμερο σε αρκετές περιοχές της βόρειας Αλγερίας.

Το πύρινο μέτωπο ξέσπασε την Τρίτη στο Σεραϊντί, μια ορεινή πόλη που περιβάλλεται από δάση στην επαρχία Ανάμπα, όπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν με επίγεια και εναέρια μέσα για να το θέσουν υπό έλεγχο.

🔥 Algeria under fire – Locals battling raging wildfires with branches as extreme heatwave fuels chaos across the north. Over 1,400 blazes since July, strong winds spreading embers fast.



Stay safe out there. Thoughts with everyone affected.#Algeria #Wildfires #Heatwave… https://t.co/EtBfjKns7Q pic.twitter.com/0PfdJ3gcgX — The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 22, 2026

The wildfires tearing through northern Algeria show exactly what a warming world looks like. Emergency crews have brought 127 of the 146 wildfires reported in the past 24 hours under control, but 19 blazes are still burning across the country's northern provinces.



Forests,… pic.twitter.com/VHbnbBWdzu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 21, 2026

Κατά την επίσκεψή του στο Σεραϊντί, ο υπουργός Εσωτερικών Σαΐντ Σαγιούντ ανέφερε πως περισσότεροι από 100 ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονταν με εγκαύματα, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε άλλο νοσοκομείο. Ενημέρωσε επίσης ότι περίπου 150 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών. Οι αλγερινές αρχές έχουν δώσει εντολή για την εκκένωση περιοχών που απειλούνται από τις φλόγες.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει καταγράψει περίπου 1.550 πυρκαγιές τις τελευταίες δώδεκα ημέρες σε όλη τη χώρα.

Η Αλγερία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των οποίων δεκάδες άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών έγιναν στάχτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.