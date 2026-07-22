Ένα «ταπεινό» μνήμα, τοποθετημένο σε κεντρικό, περίοπτο σημείο του κοιμητηρίου της Νέας Μάκρης, αποτελεί το σημείο αναφοράς για μια νέα δικαστική παρέμβαση που αφορά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, η οποία κατέκαψε το Μάτι, τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι.

Πάνω του, η λιτή επιγραφή αποτυπώνει το διαρκές δράμα των ανθρώπων που έμειναν πίσω και 8 χρόνια μετά -αύριο είναι η «μαύρη» επέτειος, ζητούν απαντήσεις: «Και με το φως της κάθε μέρας ρωτάμε… Τι, Πώς και Γιατί, 23-7-2018».

Νέα αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Προ ημερών, και συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε επίσημη αναφορά και αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Σύλλογος, που συνόδευσε την αναφορά με έναν πλήρη φάκελο επίσημων εγγράφων και αποαδεικτικών στοιχείων, ζητά τη σε βάθος εξέταση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα αναπάντητα.

Τα τέσσερα κρίσιμα σημεία που ζητούν απαντήσεις

Μέσα από την αναφορά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης συγκεκριμένα στοιχεία και ζητά να διερευνηθούν άμεσα. Αρχικά, ζητείται πλήρης έλεγχος για τον χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, βάσει των καταγγελλόμενων στοιχείων, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, καθώς και ζωικά κατάλοιπα ή άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνει η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στο νερό μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Επιπλέον, επισημαίνεται η ανάγκη επανεξέτασης των διαδικασιών, υπό το φως των περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία. Τέλος, ζητείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση κάθε ψηφιακού ή άλλου αποδεικτικού μέσου που μπορεί να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς»

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε. Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Με την προσφυγή αυτή, ο Σύλλογος ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον εντοπισμό τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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