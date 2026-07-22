Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξε έτοιμος για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στο φετινό Conference League, δεν τον ενοχλεί η πίεση της απουσίας του «μαξιλαριού» σε αυτό το επίπεδο και ξεκαθάρισε ότι στόχος του «τριφυλλιού» κάθε φορά θα είναι οι νίκες και οι προκρίσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δανού προπονητή:

Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν: «Όπως είπε και ο Άνταμ, ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός και τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο, δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».

Για το γεγονός ότι φέτος είναι χωρίς «μαξιλαράκι» στα προκριματικά: «Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις όπως είπατε κι εσείς από τότε με την Κοπεγχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο League Phase».

Για τον τρόπο που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός: «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Γι' αυτό που θεωρεί προαπαιτούμενο για το αυριανό ματς: «Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μία ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε και ταυτόχρονα να προσέχουμε γιατί αφήνουν μπροστά δύο φορ».

Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες: «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».

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