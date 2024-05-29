Παναθηναϊκός: Σλούκας όπως… Διαμαντίδης στο Βερολίνο

Ο Παναθηναϊκός έραψε το έβδομο αστέρι στη φανέλα του στην επιστροφή του σε Final Four μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Οι «πράσινοι» μέσα σε μία ολόκληρη σεζόν έφεραν και πάλι την ομάδα στην κορυφή με παίκτες – ηγέτες και «βαριές» προσωπικότητες. Ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Σλούκας ο οποίος έβαλε την… υπογραφή του για το τρόπαιο του Τριφυλλιού.

