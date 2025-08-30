Παναθηναϊκός: «Κλείδωσε» η ώρα άφιξης του Πάντοβιτς στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό αναμένεται το απόγευμα ο Μίλος Πάντοβιτς.

Τα τυπικά πλέον απομένουν για να γίνει και επίσημα παίκτης του «τριφυλλιού» ο 23χρονος επιθετικός. Δηλαδή να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής θα έρθει σήμερα στη χώρα μας (όπως άλλωστε έγινε γνωστό από την Παρασκευή), αλλά σήμερα «κλείδωσε» η ώρα άφιξής του.

Στις 15:40 ο άσος της Μπάτσκα Τόπολα πρόκειται να πατήσει στην Αθήνα για να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά και να φορέσει την πράσινη φανέλα.

Ο Πάντοβιτς θα αποτελέσει τον τρίτο επιθετικό στην ιεραρχία, πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον βασικό φορ που θα αποκτηθεί για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Παναθηναϊκός επενδύει σε έναν νεαρό και εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, με στόχο να ενισχύσει το βάθος της επιθετικής του γραμμής ενόψει των υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η μεταγραφή του Πάντοβιτς θεωρείται τελειωμένη και τις επόμενες ώρες αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις.



Το προφίλ του Μίλος Πάντοβιτς



Γεννημένος στο Νόβι Σαντ, τον Αύγουστο του 2002, ο Πάντοβιτς αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Βοϊβοντίνα, στην οποία και παρέμεινε ως το 2017, όταν και μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα. Αφού πέρασε από όλα τα τμήματα υποδομής του συλλόγου του Βελιγραδίου, δόθηκε το 2019 με τη μορφή του δανεισμού στην Γκράφιτσαρ και εν συνεχεία στη Βόζντοβατς.

To 2023 η Μπάτσκα Τόπολα τον απέκτησε αντί 300 χιλ. ευρώ και έκτοτε έχει καταγράψει 93 συμμετοχές, με 28 τέρματα και 17 ασίστ.

Πηγή: skai.gr

