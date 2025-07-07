Παναθηναϊκός: Ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ «κλειδώνουν» τη μεταγραφή του Βαλαντσιούνας

Η μετακίνηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Ντάστι Γκάρζα, δημοσιογράφος του NBA TV και άνθρωπος με ισχυρές διασυνδέσεις στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα “X” (πρώην Twitter), ο Γκάρζα δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο Λιθουανός σέντερ έχει ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει από το ΝΒΑ, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και είχε υπολογιστεί από τους Νάγκετς για ενεργό ρόλο στο rotation της ομάδας τη νέα σεζόν.

Πηγή: skai.gr

