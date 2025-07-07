Η στάση του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα καθορίσει και τις εξελίξεις για το μέλλον του. Όπως επισήμανε ο έγκυρος insider του ΝΒΑ, Μαρκ Στάιν, εφόσον ο Λιθουανός σέντερ βγει και δηλώσει κατηγορηματικά πως δεν θέλει να παίξει άλλο στο ΝΒΑ και είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό, τότε οι Νάγκετς θα είναι υποχρεωμένοι να… αναδιπλωθούν. Μέχρι τότε κι όσο ο 33χρονος άσος τηρεί σιγή ιχθύος, η ομάδα του Ντένβερ ορίζει τις εξελίξεις.

«Έτσι έχουν τα πράγματα: Ο Βαλαντσιούνας δεν έχει πει κάτι κατηγορηματικά. Αν κάποια στιγμή πει ότι τελείωσε με το ΝΒΑ, τότε οι Νάγκετς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό. Αυτή τη στιγμή το Ντένβερ έχει τον έλεγχο. Θα αναφερθεί δημόσια σε αυτό το θέμα ο Βαλαντσιούνας στην προγραμματισμένη παρουσία του στο Βίλνιους; Θα δούμε», ανέφερε ο Μαρκ Στάιν σε νέα του ανάρτηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Νάγκετς φέρονται να έχουν ενημερώσει την πλευρά του παίκτη πως τον υπολογίζουν κανονικά και τον προορίζουν για σημαντικό ρόλο, ως back up του Νίκολα Γιόκιτς. Πάντως παρότι από χθες το απόγευμα (από τις 19:00 και μετά) μπορούν να ανακοινωθούν όλες οι συμφωνίες των ομάδων του ΝΒΑ για παίκτες, μέχρι τώρα δεν έχει επισημοποιηθεί το trade ανάμεσα σε Κινγκς και Νάγκετς, που φέρνει τον Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ (και τον Σάριτς στο Σακραμέντο), με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Ο 33χρονος σέντερ δεν έχει δείξει ότι αλλάζει στάση, καθώς φέρεται αποφασισμένος να παίξει στον Παναθηναϊκό, όπως μαρτυρά και το ταξίδι που έκανε την Παρασκευή στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε για λίγες ώρες. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε χθεσινή του ανάρτηση στο διαδίκτυο το… μαρτύρησε αναφέροντας «… σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός». Πάντως η σημερινή δημόσια εμφάνιση του Βαλαντσιούνας σε εκδήλωση στην πατρίδα του μπορεί να λύσει αρκετές απορίες.

