Παναθηναϊκός – Ρέιντζερς για την ανατροπή με τον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Οι «πράσινοι» τα δίνουν όλα για την πρόκριση και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τη μεγάλη μάχη του ΟΑΚΑ.

Tην Τετάρτη (30/07), στις 21:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρέιντζερς για τη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ και αναζητά την ανατροπή μπροστά στον κόσμο του.

Με το σφύριγμα της λήξης ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του σταθμού και μετά τις 12, η μπάλα περνά σε εσάς τους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Παναθηναϊκός – Ρέιντζερς αυτήν την Τετάρτη (30/07) στις 21:00, για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ, με την ευρωπαϊκή υπογραφή του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου, bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



