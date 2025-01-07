Παναθηναϊκός: Πρώτος και καλύτερος τις τελευταίες 8 αγωνιστικές

Είναι πλέον αποδεκτό απο όλους πως ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω τα σκοτεινά μονοπάτια του Αλόνσο και βαδίζει στον φωτεινό δρόμο του Ρουί Βιτόρια. Στη διάρκεια της παρουσίας του στο «τριφύλλι», έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά την ομάδα.

Την έχει κάνει πιο οργανωμένη στον αγωνιστικό χώρο, της έχει προσδώσει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και προσαρμόζει το πλάνο του ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγώνα.

Πηγή: skai.gr

