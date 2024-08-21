Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προανήγγειλε τον Φακούντο Πελίστρι ο Παναθηναϊκός

Ποστάρισμα με… νόημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που «ανέβασε» στα social media μια φωτογραφία με τον Φακούντο Πελίστρι να ετοιμάζεται να αποκαλυφτεί 

Προανήγγειλε τον Φακούντο Πελίστρι ο Παναθηναϊκός

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό όχι μόνο έχει ξεκινήσει, αλλά φαίνεται ότι οδεύει προς την ολοκλήρωσή της…

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το πρόσφατο ποστάρισμα της «πράσινης» ΠΑΕ, στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, με φόντο την απόκτηση του Ουρουγουανού εξτρέμ.

Εκεί όπου «ανέβηκε» μια φωτογραφία στην οποία ο Πελίστρι φαίνεται πίσω από μια σημαία της πατρίδας του, ενώ υπάρχει και η επισήμανση «σύντομα στην Ελλάδα», με σχετικά εικονίδια!

Δείτε το:

Παναθηναϊκός: Ποστάρισμα με… νόημα για Πελίστρι

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ντιέγκο Αλόνσο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark