Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό όχι μόνο έχει ξεκινήσει, αλλά φαίνεται ότι οδεύει προς την ολοκλήρωσή της…



Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το πρόσφατο ποστάρισμα της «πράσινης» ΠΑΕ, στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, με φόντο την απόκτηση του Ουρουγουανού εξτρέμ.



Εκεί όπου «ανέβηκε» μια φωτογραφία στην οποία ο Πελίστρι φαίνεται πίσω από μια σημαία της πατρίδας του, ενώ υπάρχει και η επισήμανση «σύντομα στην Ελλάδα», με σχετικά εικονίδια!



Δείτε το:

