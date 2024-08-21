Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την τελειωμένη, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταγραφή του Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Τάσος Νικολογιάννης.

«Το θέμα Πελίστρι έχει τελειώσει, δεν πρέπει να υπάρχει καμία αγωνία στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι κάποια τυπικά θέματα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θα ολοκληρωθούν μόλις προσγειωθεί η ομάδα. Θα ανακοινωθεί το απόγευμα, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Πελίστρι θα πάει κατευθείαν από την Αγγλία στη Γαλλία, θα προπονηθεί το απόγευμα. Θα μπει στη λίστα αντί του Βιλένα, είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έπαιξε μισή ώρα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Έχει ρυθμό, αλλά επειδή θα είναι μόνο μια ημέρα στην ομάδα δεν ξέρω αν θα τον εμπιστευτεί ο Αλόνσο. Πιστεύω θα πάρει χρόνο συμμετοχής την Κυριακή με τον Λεβαδειακό για να είναι έτοιμος στη ρεβάνς με τη Λανς», ήταν τα λόγια του.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι οι «πράσινοι» έχουν αφήσει πίσω τους το ματς με τον Asteras AKTOR, παρά τη στεναχώρια για την απώλεια βαθμών που είθισται να στοιχίζουν ως προς την κατάκτηση του τίτλου, ρίχνοντας το βάρος στην τακτική ανάλυση του αυριανού, πρώτου, παιχνιδιού με τους «λανσουά».

Ο Νικολογιάννης εκτίμησε πως θα αλλάξει σχεδόν όλη η 11άδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στους Αρκάδες, με τους Ντραγκόφσκι, Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Μπακασέτα, Τετέ, Τζούριτσιτς και Ιωαννίδη να την απαρτίζουν.

Ενώ σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά του «τριφυλλιού» εξέφρασε την άποψη πως πρέπει να αποκτηθεί ένα οκτάρι και σημείωσε πως δεν βλέπει πιθανή την έλευση και άλλου εξτρέμ, αλλά και ότι αν φύγει ο Σπόραρ θα γίνει κίνηση για σέντερ φορ.

