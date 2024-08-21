Την απόσυρσή της από την ενεργό δράση ανακοίνωσε με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media η πολίστρια του Ολυμπιακού, Νικόλ Ελευθεριάδου.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Κάποιες φορές οι λέξεις δεν αρκούν για να αποδώσουν μια ιστορία στην ολότητά της κι εγώ νιώθω πως ό,τι και να γράψω παρακάτω είναι αδύνατον να αντικατοπτρίσει όσα έζησα μαζί σας αυτά τα εννιά υπέροχα χρόνια.

Θυμάμαι σαν σήμερα, την ημέρα που υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είχα μεγάλο άγχος κι άλλη τόση προσμονή για το νέο μου ξεκίνημα, όμως πώς να φανταζόμουν, ότι ήταν απλά η αρχή για ενα τόσο μεγάλο και όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου.

Πώς θα μπορούσα να φανταστώ ότι ο τεράστιος αυτός σύλλογος – συνώνυμο του πάθους για τη νίκη και ακούραστος κυνηγός κορυφών, δεν θα μου χάριζε μόνο απίστευτες επιτυχίες, αλλά θα με διαμόρφωνε και ως άνθρωπο. Ότι θα με μάθαινε να διεκδικώ, να μην φοβάμαι και να μην θεωρώ τίποτα ακατόρθωτο.

Τώρα που ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της αθλητικής μου καριέρας, δεν τολμώ να φανταστώ πιο ιδανικό φινάλε. Έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τον Ολυμπιακό και κυρίως το δικαίωμα να τον θεωρώ παντοτινή μου οικογένεια.

