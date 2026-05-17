Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Το τελευταίο βράδυ στη Λεωφόρο, με τον Δικέφαλο να ψάχνει Champions League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι που ξεπερνά κατά πολύ το βαθμολογικό του ενδιαφέρον (19:30, Cosmote Sport 3, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr).

Για το «τριφύλλι», η αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στο γήπεδο που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με την ταυτότητα, τις μνήμες και τις μεγάλες στιγμές του συλλόγου.

To «Απόστολος Νικολαΐδης» ετοιμάζεται να γράψει τον επίλογό της ως έδρα του Παναθηναϊκού σε ένα ντέρμπι χωρίς κόσμο στις εξέδρες, γεγονός που κάνει την περίσταση ακόμη πιο ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη. Το γήπεδο που φιλοξένησε ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές, μεγάλες νίκες, τίτλους, απογοητεύσεις, επιστροφές και γενιές Παναθηναϊκών, θα φιλοξενήσει για τελευταία φορά την ομάδα σε επίσημο παιχνίδι.

Αγωνιστικά, οι «πράσινοι» μπαίνουν στο φινάλε μιας δύσκολης και απογοητευτικής διαδικασίας playoffs, στην οποία δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει νίκη στα πέντε παιχνίδια της διαδικασίας, έχει σκοράρει μόλις μία φορά και προέρχεται από την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό, σε ένα ματς όπου δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.

Ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμεινε ο Τετέι, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Πελίστρι, Γέντβαϊ, Κάτρης, Μπακασέτας, Ντέσερς και Σισοκό. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ρενάτο Σάντσες, δίνοντας μία επιπλέον λύση στη μεσαία γραμμή.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, ταξιδεύει στην Αθήνα με ξεκάθαρο βαθμολογικό στόχο. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει μόνο νίκη και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, ώστε να πάρει τη 2η θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο «δικέφαλος του Βορρά» γνωρίζει πως κρατά μόνο το ένα κομμάτι της εξίσωσης στα χέρια του, αλλά είναι υποχρεωμένος να κάνει τη δουλειά του στη Λεωφόρο.

Ο Ζαφείρης επιστρέφει μετά την τιμωρία του, ο Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, ενώ εκτός παραμένουν οι Καμαρά και Ντεσπόντοφ. Ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί την κόπωση της ομάδας του και να βρει τον τρόπο να πάρει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Σιώπης, Τσέριν, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ταϊσόν, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Γκόγκα Κικασεϊσβίλι,

Βοηθοί: Νταβίτ Ακβλεντιάνι, Νταβίτ Γκαμπισόνια

Τέταρτος: Παπαπέτρου

VAR: Αλέκο Απτσιάουρι, AVAR: Μπακούρ Νινούα.





