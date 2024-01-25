Μπάσκετ: «Τέλος» και επίσημα από την ΑΕΚ ο Πλάθα

Την πόρτα της εξόδου από την ΑΕΚ άνοιξε και επίσημα σήμερα (25/1) ο Ζοάν Πλάθα, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο 60χρονος Ισπανός τεχνικός εγκαταλείπει την Ένωση λίγους μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της με απολογισμό πέντε νίκες-δύο ήττες στο Basketball Champions League και έξι νίκες-εννέα ήττες στην Α1 Ανδρών/Basket League.

Η θέση του αναμένεται να καλυφθεί άμεσα, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ηλία Ζούρο.

Η ανακοίνωση:

«H AEK BETSSON BC ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Κόουτς Ζοάν Πλάθα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Καταλανό τεχνικό στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».

Πηγή: skai.gr

