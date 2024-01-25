Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Νέλσον Άμπι

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τον 20χρονο Άγγλο κεντρικό αμυντικό από την Ρέντινγκ, με τον παίκτη να πραγματοποιεί και την πρώτη του προπόνηση στου Ρέντη την Πέμπτη (25/1).

Ο Άμπι αποτελεί γέννημα-θρέμμα της βρετανικής ομάδας, έχοντας περάσει από όλες τις ηλικιακές ομάδες της Ρέντινγκ. Τη φετινή σεζόν έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα, μετρώντας 22 συμμετοχές στη League One, όντας εκ των αρχηγών, δείγμα των ηγετικών χαρακτηριστικών του από μικρή ηλικία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νέλσον Ιγκοντάρο Άμπι. Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στην Αγγλία, στις 28 Αυγούστου 2003 και αφού εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Ρέντινγκ, πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το Σεπτέμβριο του 2020, σε ηλικία 17 ετών.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 έκανε τρεις συμμετοχές στην Championship, ενώ εφέτος ήταν βασικό μέλος και αρχηγός της βρετανικής ομάδας στη Ligue One, με 23 συμμετοχές.

Το Φεβρουάριο του 2020 κλήθηκε και αγωνίστηκε στην εθνική Αγγλίας U17 και τον Οκτώβριο του 2023 αγωνίστηκε με την U20 σε τρία παιχνίδια για το «Elite League».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει τον Νέλσον στην οικογένειά της».

