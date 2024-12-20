Το ενδεχόμενο να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ελληνική ομάδα τον τίτλο του Conference League δεν είναι και το πιο πιθανό, αλλά δεν είναι αδύνατον.
Η σελίδα Football Rankings παρουσίασε τις πιθανότητες που έχουν τα κλαμπ που συνεχίζουν στα νοκ άουτ του θεσμού, με τον Παναθηναϊκό να είναι πέμπτος και να συγκεντρώνει 2% μαζί με Λέγκια Βαρσοβίας και Ραπίντ Βιέννης.
Γκραν φαβορί παραμένει αναμενόμενα η Τσέλσι, με 54%, ενώ η φιναλίστ των δύο προηγούμενων σεζόν, Φιορεντίνα, ακολουθεί με 21%.
Μόλις στο 7% εντοπίζεται η Μπέτις, ενώ η Γκιμαράες κλείνει την τετράδα με 4%,
Υπενθυμίζεται πως οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Βίκινγκουρ στα playoffs, με τους «βιόλα» ή τη Ραπίντ να τους περιμένουν στους «16».
🏆 To Win the Conference League:— Football Rankings (@FootRankings) December 20, 2024
🏴 Chelsea - 54%
🇮🇹 Fiorentina - 21%
🇪🇸 Real Betis - 7%
🇵🇹 Vitória S.C. - 4%
🇬🇷 Panathinaikos - 2%
🇦🇹 Rapid Wien - 2%
🇵🇱 Legia Warszawa - 2%
🇩🇰 FC Copenhagen - 1%
🇨🇭 Lugano - 1%
🇧🇪 Gent - 1%
🇩🇪 Heidenheim - 1%
(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/zzZFktSd7n
