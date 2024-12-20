Λογαριασμός
Πέμπτος σε πιθανότητες για να κατακτήσει το Conference League ο Παναθηναϊκός

Μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου παρουσιάζεται η Τσέλσι και ακολουθούν Φιορεντίνα και Μπέτις

Παίκτες ΠΑΟ

Το ενδεχόμενο να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ελληνική ομάδα τον τίτλο του Conference League δεν είναι και το πιο πιθανό, αλλά δεν είναι αδύνατον.

Η σελίδα Football Rankings παρουσίασε τις πιθανότητες που έχουν τα κλαμπ που συνεχίζουν στα νοκ άουτ του θεσμού, με τον Παναθηναϊκό να είναι πέμπτος και να συγκεντρώνει 2% μαζί με Λέγκια Βαρσοβίας και Ραπίντ Βιέννης.

Γκραν φαβορί παραμένει αναμενόμενα η Τσέλσι, με 54%, ενώ η φιναλίστ των δύο προηγούμενων σεζόν, Φιορεντίνα, ακολουθεί με 21%.

Μόλις στο 7% εντοπίζεται η Μπέτις, ενώ η Γκιμαράες κλείνει την τετράδα με 4%,

Υπενθυμίζεται πως οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Βίκινγκουρ στα playoffs, με τους «βιόλα» ή τη Ραπίντ να τους περιμένουν στους «16».

