Το ενδεχόμενο να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ελληνική ομάδα τον τίτλο του Conference League δεν είναι και το πιο πιθανό, αλλά δεν είναι αδύνατον.

Η σελίδα Football Rankings παρουσίασε τις πιθανότητες που έχουν τα κλαμπ που συνεχίζουν στα νοκ άουτ του θεσμού, με τον Παναθηναϊκό να είναι πέμπτος και να συγκεντρώνει 2% μαζί με Λέγκια Βαρσοβίας και Ραπίντ Βιέννης.

Γκραν φαβορί παραμένει αναμενόμενα η Τσέλσι, με 54%, ενώ η φιναλίστ των δύο προηγούμενων σεζόν, Φιορεντίνα, ακολουθεί με 21%.

Μόλις στο 7% εντοπίζεται η Μπέτις, ενώ η Γκιμαράες κλείνει την τετράδα με 4%,

Υπενθυμίζεται πως οι «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τη Βίκινγκουρ στα playoffs, με τους «βιόλα» ή τη Ραπίντ να τους περιμένουν στους «16».

🏆 To Win the Conference League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 54%

🇮🇹 Fiorentina - 21%

🇪🇸 Real Betis - 7%

🇵🇹 Vitória S.C. - 4%

🇬🇷 Panathinaikos - 2%

🇦🇹 Rapid Wien - 2%

🇵🇱 Legia Warszawa - 2%

🇩🇰 FC Copenhagen - 1%

🇨🇭 Lugano - 1%

🇧🇪 Gent - 1%

🇩🇪 Heidenheim - 1%



(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/zzZFktSd7n — Football Rankings (@FootRankings) December 20, 2024

