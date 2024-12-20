Οριστικοποιήθηκε η ημέρα άφιξης του Νέιθαν Μένσα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο νεοαποκτηθείς Γκανέζος σέντερ, θα βρίσκεται στην χώρα μας το πρωί της Κυριακής (22/12) στις 12:00 και θα πάρει την πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα στο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, με το Μαρούσι στο ΣΕΦ.

Ο πρώην παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς, διευθέτησε το δύσκολο για όλους τους Αφρικανούς ζήτημα της έκδοσης βίζας του και θα ταξιδέψει από τις ΗΠΑ το Σάββατο ώστε να φτάσει στην Αθήνα με πτήση μέσω Μονάχου. Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός πρόλαβε να τον δηλώσει ως την τρίτη αλλαγή ξένου που είχε δικαίωμα να κάνει στην επτάδα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου που είναι την Κυριακή, ώστε να μην χαραμιστεί μια αλλαγή από τον δεύτερο. Ο Μένσα, πήρε την θέση του άτυχου, Μόοζες Ράιτ (σ.σ. χάνει όλη την σεζόν με πρόβλημα υγείας) στο εγχώριο ρόστερ.

Ο 26χρονος παίκτης, θα προπονηθεί για πρώτη φορά με την ομάδα την Δευτέρα και ανάλογα με την κατάσταση με την οποία θα βρίσκεται θα αποφασιστεί το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του. Μετά από αυτή την αλλαγή, ο Ολυμπιακός έχει διαθέσιμους για ματς του πρωταθλήματος τους εξής ξένους: Γουίλιαμς-Γκος, Βιλντόσα, Φαλ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Μένσα. Εκτός παραμένει ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμα σε φουλ ρυθμό προπόνησης.

