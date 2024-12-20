Ψάχνει για γήπεδο η Βίκινγκουρ για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Βίκινγκουρ στην νοκ άουτ φάση του φετινού Conference League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το πρώτο ματς των δύο ομάδων, στις 13 Φεβρουαρίου, δεν θα διεξαχθεί στην Ισλανδία, λόγω ειδικών συνθηκών του γηπέδου της και η Βίκινγκουρ βρίσκεται σε αναζήτηση έδρας.

Θυμίζουμε, ότι η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 20/2, στο Ολυμπιακό στάδιο. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός τερματίσει στις θέσεις 9-16, στη League Phase του Europa League, τότε η ρεβάνς των «πράσινων» με τους Ισλανδούς θα πάει μια ημέρα νωρίτερα…

Με τη διεξαγωγή της να λαμβάνει χώρα στις 19 Φεβρουαρίου, αφού σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα είναι εφικτό να είναι γηπεδούχοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την ίδια ημέρα.

