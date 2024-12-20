Κύπελλο: Μαζικές κλήσεις σε απολογία για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Με βάση την έκθεση του παρατηρητή, το φύλλο αγώνα και την έκθεση της Αστυνομίας, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ κάλεσε σε απολογία τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τον ιδιοκτήτη της «Ένωσης», Μάριο Ηλιόπουλο και τους αξιωματούχους του «δικεφάλου του βορρά».

Αυτό έρχεται έπειτα απ' όσα συνέβησαν στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και των περιστατικών της Τετάρτης στο περιθώριο του αγώνα.

Στη λήξη του ματς επικράτησε ένταση στο πάρκινγκ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και αυτό προκάλεσε τις κλήσεις σε απολογία.

Στην ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται και το όνομα του Μάριου Ηλιόπουλου, μετά την καταγγελία για παρουσία του στ' αποδυτήρια της ομάδας της Θεσσαλονίκης...

