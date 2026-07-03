Καμία διάθεση αποχώρησης του Φακούντο Πελίστρι από τον Παναθηναϊκό δεν τίθεται τη δεδομένη χρονική στιγμή!

Με αφορμή κάποιες δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό ενός φερόμενου μάνατζερ του Ουρουγουανού εξτρέμ και έχουν αναπαραχθεί, στο «τριφύλλι» φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς ισχύει.

«Με τον συγκεκριμένο κύριο δεν έχει επικοινωνήσει κανείς, ούτε φαίνεται να αποτελεί μέλος της CAA Stellar, γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρι», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό.

Και συμπλήρωναν με νόημα: «Αντιθέτως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μας, Στέφανος Κοτσόλης, έχει μιλήσει με τον Douglas Manasseh director at CAA Stellar και αυτός του έχει διαμηνύσει ότι ο Πελίστρι είναι αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά φέτος για να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του».

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